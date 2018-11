Je zult maar een petje herkennen op foto’s van een dodelijk ongeluk

‘Witwassen loopt in Nederland nog jaarlijks in de miljarden’

5:21 Voor het eerst in tien jaar is er weer een schatting gemaakt van de omvang van witwassen in Nederland. Op jaarbasis gaat het om zo'n 16 miljard euro, wordt maandag bekendgemaakt. Dat geld is voor 90 procent afkomstig van drugshandel en fraude, meldt Trouw.