Nieuwjaarsnacht in Amsterdam. Overal galmen huisfeestjes door de straten, op bruggen wordt geborreld, corona staat even op de pauzeknop. Het is zowaar gezellig, met één duidelijke winnaar.

Op de Hoogte Kadijk dansen een stuk of tien mensen op straat, allemaal vrouwen. Ze dragen een koptelefoon die blauw licht geeft. Nieuwjaarsnacht in Amsterdam, stiekem ergens silent disco.



,,Nou kijk, binnen mag niet, dus dan doen we het op straat”, zegt Anne Martijn, die speciaal voor de gelegenheid een silent discosetje huurde. ,,Dit is coronaproof dansen. Wat moet je?”



Af en toe gaan de straatbewoners even naar binnen voor een drankje en voor klokslag twaalf uur staat Happy New Year op de setlijst. Martijn: ,,En het leuke is: mensen die toevallig voorbij komen, haken ook aan.”



Een buurvrouw komt corrigeren: dat nummer om twaalf uur wordt toch It’s raining men.

Niet bang voor controle

Verderop in de straat is een live-band stevig aan de gang. De bas en drum galmen door de straat. Daar zijn naar alle waarschijnlijkheid meer dan twee huisgasten binnen. Bang voor controle hoeven ze niet te zijn. De politie is druk bezig met handhaving van het vuurwerkverbod (humor).



Vriendengroepen fietsen door de stad, met bomvolle fietskratten en XXL-Albert Heijntassen. In betere tijden was de Nieuwmarkt een van de meest levendige plekken om het nieuwe jaar in te gaan, maar vorig jaar was een behoorlijke lege droefenis. Nu is het plein verre van vol, maar de bankjes zijn bezet, elk met plukjes mensen met drank van huis. Hier maken ze er het beste van.

‘Corona achter ons laten’

Chrinael Kodia heeft een draagbaar sound system meegenomen, en danst met zijn vriendin. ,,Ik ben blij dat we zijn gekomen. Je weet hoe het gaat met regels. Amsterdam is nog altijd Amsterdam. Laten we deze motherfucking corona achter ons laten, and enjoy. De politie doet ook niet moeilijk, ze zijn relaxed.”



Aan de rand van het plein staan inderdaad een stuk of tien agenten te leunen tegen een auto, sommigen met een sigaretje erbij. Er komen steeds meer groepjes naar het plein. Vol is een groot woord, maar het is een groot verschil met vorig jaar om deze tijd, toen het droevig leeg was. Het wordt nu zowaar best gezellig.



Een gezin met twee kleine kinderen steekt vuurwerk af, vuurwerk dat is toegestaan. Het is balsem voor de oren voor wie net nog een stukje door de stad heeft gefietst.

Volledig scherm Ook op de Dam was het druk. © ANP

Aftellen

Het is bijna twaalf uur. Een magere man met draadloze oordopjes staat in zijn eentje te dansen, in één hand een biertje, niet zijn eerste. Hij is wat door zijn knieën gezakt, wiebelend, dansen is dat niet. Ook dat hoort bij de Nieuwmarkt.



Aftellen, onvermijdelijk gefilmd op smartphones. Klokslag twaalf, gejuich, vuurwerk en heel veel hugs. De Nieuwmarkt bestaat even alleen maar uit huishoudens.



,,Het wordt een focking goed jaar”, zegt een jongeman met een vlinderdas, terwijl hij zijn dispuutgenoten bijschenkt uit een fles champagne. Die zijn het daar van harte mee eens, aan het gebrul te horen.



Volledig scherm Jongeren gaan in de oudejaarsnacht op de foto in het centrum van Amsterdam. © ANP

Stevig knalvuurwerk

Elke vuurpijl wordt met luid gejuich begroet, en stevig knalvuurwerk al helemaal, zeker als die ramen doen trillen.



Een man en vrouw staan ongenadig verliefd naar elkaar te smilen. Etan en Kristine Cohen zijn anderhalve maand geleden vanuit de Verenigde Staten naar Amsterdam verhuisd. Etan Cohen: ,,Tot op zekere hoogte is het natuurlijk behoorlijk deprimerend, maar ik hou ervan dat mensen er toch het beste van maken, en nog altijd feesten.”



Kristine Cohen: ,,Still living, you know.”



Mooi verhaal: Etan Cohen heeft als soldaat een traumatisch leven achter de rug, en in Amsterdam heeft hij zijn rust gevonden. ,,This town saved my life.”

Overal feesten

Werkelijk overal zijn huisfeesten, met de ramen open, het is er ook het onverwacht zachte weer voor. Voor een feest op Kloveniersburgwal staat de gasfles voor ballonnen, maatje campingformaat, gewoon buiten op de stoep. Dat zal vast voor de veiligheid zijn.



Een corpslid strompelt over de stoep en schreeuwt in zijn telefoon: ,,Hallo papa, gelukkig nieuwjaar!” Hij sluit af met: ,,Misschien zie ik jullie nog ergens eind januari.”



Het zijn inderdaad vooral twintigers en dertigers die de stad doen opleven. Ze zoeken om de een of andere reden vooral de bruggen op. Zo staat de Blauwe Brug vol, het kon een terras zijn, de eeuwenoude stenen stenen reling doet dienst als toog.



Volledig scherm Een lege champagnefles als stille getuige van een vrolijke oudejaarsnacht. © ANP

Toch gezellig op straat

Miriam van der Aa is samen met vrienden uit Rotterdam naar Amsterdam gekomen. ,,Ik ben heel bij dat het ondanks het verbod, toch nog heel gezellig is op straat.”



Medestudent Charlotte van Dam is het daar helemaal mee eens. ,,Gelukkig dat we ons niet aan de regels houden. Regels die niet opgaan voor jongeren.” Beide ouders van Van Dam hebben corona. “Maar ze vieren samen met een ander stel dat ook corona heeft. Het is daar één groot feest.”



Op het Leidseplein is het rustig, en het Rembrandtplein is zelfs uitgestorven te noemen, net als vorig jaar rond deze tijd. Op de Dam loopt het bijna uit de hand. Daar zijn na middernacht drie- tot vierduizend mensen bijeen, en nadat sommigen van hen met vuurwerk naar de politie gaan gooien, grijpt de politie in. De ME veegt een deel van het plein schoon.



De Nieuwmarkt heeft dit jaar nieuwjaarsnacht in Amsterdam gewonnen.

Volledig scherm © ANP