'Je stáát voor ze, voor de schoffies, de gewetenlozen'

Zo kwam het dat Jeltes geëmotioneerd raakte, naast dat meisje in de rechtszaal. ,,Niet eens boos, want we zijn het daar allemaal met elkaar eens. De rechtbank vindt dat het niet kan, de gezinsvoogd en de hulpverleners vinden het, maar niemand weet wat we moeten doen.''



Welkom in het jeugdrecht, waar Jeltes opkomt voor de belangen van kinderen. Hoe moeilijk, irritant of onopgevoed ze ook zijn. ,,Je stáát voor ze, ook voor de schoffies, ook voor de gewetenlozen. Zij hebben ook niet zelf voor hun leven gekozen.''



Dat is waarom Jeltes werkweken van vijftig uur maakt, terwijl ze officieel vier dagen werkt, dag en nacht bereikbaar is en ook voor nop komt opdagen als een van haar 'cliënten' wordt uitgenodigd op het bureau voor een 'gesprek', waardoor hij geen recht heeft op een pro-Deoadvocaat. De vergoeding wordt alleen betaald bij een aanhouding.



,,Ik vind dat dus niet kunnen. Zit zo'n kind daar, vaak met een licht verstandelijke beperking, tegenover twee rechercheurs om te praten over een ernstig strafbaar feit. Dan ga ik dus maar. Ook als mijn kinderen zeggen: 'Mam, ga je nou alweer?' Ook op mijn vrije dag of 's avonds, als ik word opgeroepen. Wanneer mijn man aan het werk is, moet ik ook nog een oppas betalen van een vergoeding van 50 euro bruto.''



Haar maandsalaris? 2200 euro. Tot zover het glamoureuze leven van een strafrechtadvocaat.