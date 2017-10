Je raadt nooit wat deze huisarts (64) uit Borne vandaag doet

Hij 64 jaar oud, huisarts van beroep én groot liefhebber van dancemuziek. En dus is dokter Verburg er deze vrijdag bij op het Amsterdam Dance Event. Jaarlijks bezoekt de Twentenaar het evenement, meestal in zijn eentje.,,In mijn kringen vinden ze het maar vreemd dat ik dancemuziek ambieer."

Het moet precies een jaar geleden zijn geweest dat Dolf Verburg zichzelf 's nachts terugvond in een donkere kelder van het Amsterdamse concertgebouw. De 64-jarige huisarts had even daarvoor een optreden van dj Henrik Schwarz bezocht. ,,Rond middernacht hoorde ik opeens: Schwarz gaat straks een verrassingsset draaien in de kelder. Hij is mijn muzikale held: daar moest ik bij zijn."



Unieke avond

Zo belandde de zestiger tijdens het Amsterdam Dance Event (ADE) midden in een feestende meute. En genoot hij met volle teugen. ,,Zelf ben ik toen ook even losgegaan, heb flink mee gehost. En ik ben op de foto geweest met Schwarz. Al met al een unieke avond", blikt Verburg terug.

Volledig scherm Dokter Verburg (rechts) met zijn held dj Henrik Schwarz © eigen foto Toen hij daar in de krochten van het concertgebouw om zich heen keek, vielen hem twee dingen op. Verburg zag veel fitte jongeren en weinig grijze haren. ,,Ik kwam bijna geen leeftijdsgenoten tegen, nee. Er zijn er altijd wel een paar op ADE, maar de groep is klein. Het leuke is wel: jongeren spreken me geregeld aan. 'Mooi dat u hier ook rondloopt', zeggen ze dan."

In zijn omgeving wordt soms raar opgekeken als de passie van Verburg ter sprake komt. Een housende huisarts, het is ook niet bepaald alledaags... ,,In de kringen waar ik kom ben ik de enige die dit soort muziek luistert", vertelt hij lachend. ,,Ze vinden het ook maar vreemd dat ik dancemuziek ambieer."

Quote Drugsgebruik is voor mij geen reden om niet te gaan. Ik zou een roepende in de woestijn zijn Dolf Verburg

Gebonk

De passie voor house heeft Verburg van zijn zoon. Die zit sinds acht jaar in de organisatie van ADE en speelde vroeger in een bandje. De huisarts uit Borne diende in die jaren als manager, chauffeur en coach.

,,Dat bandje was rock-georiënteerd, een beetje de Foo Fighters-sound. Ook dat spreekt me aan. Het hele erge gebonk hoeft van mij niet zo, maar van rustige house en techno ben ik oprecht fan. Het terugkerende patroon in die muziek, het feit dat er steeds iets bij komt, de goede drumbeat: dat is gewoon genieten."

(Artikel gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Dolf Verburg (64), inclusief hoofdtelefoon, in zijn praktijk in Borne. © Cees Elzenga

Wel of geen drugs?

Vrijdag stapt Verburg vanuit woonplaats Borne in de auto richting Amsterdam, een opzwepend house-deuntje op de achtergrond. De huisarts, die nog zeker een paar jaar wil met zijn praktijk, is een van de 350.000 bezoekers die de hoofdstad de komende dagen aandoet. Vast onderwerp van gesprek én kritiek tijdens ADE: het drugsgebruik.

Hoe dokter Verburg daar tegenaan kijkt? ,,Ik heb nog nooit iets van dat spul aangeraakt en keur het ook helemaal af. Maar je zou haast denken dat feesten tot acht uur 's morgens amper vol te houden is zonder", stelt hij. Om er aan toe te voegen: ,,Het is voor mij geen reden om niet te gaan. Ik weet dat de organisatie er alles aan doet om het drugsgebruik te verminderen. Bovendien zou ik een roepende in de woestijn zijn, vrees ik."