Je moet eruit want de zon schijnt, dus je hoort op het terras te zitten

Het is de laatste warme zomerdag, zeggen ze. Je lichaam is op, je beachbody verdwenen. We moeten barbecueën. We barbecueden gisteren, want iedere dag is misschien wel de laatste mooie dag. Je fietst weer naar de slijterij. Niet voor een flesje, maar een doosje rosé. Misschien wel de laatste. Grappen dat de opwarming van de aarde best wel chill is, maak je allang niet meer, want die zijn inmiddels verboden door de gedachtepolitie, en trouwens zo chill is het ook niet meer. Je lever staat er zo ongeveer hetzelfde voor, en je slokdarm brandt net zo hevig als de Amazone. Mag je dat nog zeggen? Daar komen we straks vanzelf achter.