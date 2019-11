‘Je hóéft je niet dag in, dag uit uit de naad te werken voor een baas’

UPDATE Nederland­se tropenarts met besmette­lij­ke lassa­koorts overleden, tweede arts in quarantai­ne

15:03 De Nederlandse tropenarts die met lassakoorts in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) was opgenomen, is gisteravond overleden. Dat schrijft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) aan de Tweede Kamer. De arts was tijdens zijn werk in een ziekenhuis in Sierra Leone besmet geraakt met het virus en werd naar Nederland gebracht met een speciale vlucht.