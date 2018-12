Je bent nooit te oud om te leren: deze 60-plussers doen het!

Koning doet in kerstrede beroep op samenwer­king burgers

13:11 Koning Willem-Alexander heeft vandaag op eerste kerstdag de traditionele kersttoespraak gehouden. Hij doet een beroep op burgers om samen te werken en elkaar op te zoeken om verschillen te overbruggen. Hij wil dat mensen afstand nemen van de extremen in de samenleving. ‘Een beter Nederland begint in kleine huisjes en Nederland is een van de beste plekken op de wereld’.