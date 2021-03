Je bent een vrouw die gehoord wordt, een vrouw met macht, aan jou zal daarom niets goed zijn

Vrouwen met een mening zijn zeikwijven, die zich wentelen in de slachtofferrol, waarschijnlijk altijd ongesteld of in de overgang, hongerend naar aandacht, sowieso dom, hun pilletje vergeten, hysterisch, vervuld van mannenhaat, en altijd te lelijk, te oud, te dik of te dun om te neuken. Dit is een hele korte samenvatting van wat een vrouw met een mening vrijwel dagelijks naar haar hoofd krijgt, en Sigrid Kaag in het bijzonder. Sigrid is zeg maar de nieuwe Femke, of Sylvana. Alles is haar schuld, ze moet kapot en om dit te bewerkstelligen is alle haat geoorloofd.