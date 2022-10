Jasmijn werkte voor nep-datingsite: ‘Ook de erotische berichten werden opgeslagen’

Verwarring na uitspraak rechter over asielop­vang: ‘Nu rust bewaren en elkaar helpen’

De uitspraak van de rechtbank Den Haag over de ondermaatse noodopvang voor asielzoekers in Nederland leidt tot verwarring en spoedoverleg. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) kan bijvoorbeeld nog niet zeggen hoe het op korte termijn gestalte gaat geven aan de uitspraak in het kort geding over de asielopvang. En het Veiligheidsberaad roept op ‘om de rust te bewaren’

