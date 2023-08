Jarenlange vriendschap gaat kapot in dronken kermisnacht vol idiote sloopacties: ‘Jullie zijn hier te groot voor’

Reconstructie Dit is waarom de inzameling van statiegeld­fles­jes voor geen meter loopt

De inzameling van statiegeldflesjes loopt voor geen meter. Inleveren blijkt voor veel mensen te veel gedoe, want er zijn weinig automaten en de beloning is laag. Dat werd allemaal voorzien, blijkt uit onderzoek van deze site. Maar het kabinet luisterde niet, gaf bedrijven veel ruimte en kwam met een statiegeldwet die - volgens experts - rammelt. De inspectie betwijfelt zelfs of hij effectief te handhaven is.