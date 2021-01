Januari was te nat, te koud en vrij somber. Is het eind van de winter al in zicht?

Januari zit er bijna op en dus is het tijd om de balans op te maken. De eerste maand van 2021 was te nat, vrij somber en iets te koud, meldt Weerplaza . De opvallendste weerwetenswaardigheden van januari op een rij.

De eerste maand van het jaar, ook wel de ijsmaand genoemd, verliep kletsnat. Het was een stuk natter dan gebruikelijk. In het zuiden viel op veel plaatsen meer dan honderd millimeter neerslag. In Zeeland viel op meerdere plekken al 115 tot 120 millimeter en ook in het zuiden van Limburg zijn inmiddels dergelijke hoeveelheden gemeten. Met nog een weekend te gaan kan er in de zuidelijke provincies zelfs nog wat bij komen.

Lees ook PREMIUM Tuinvogeltelling op komst: zo lok je ook de schuwe vogels

Maar de neerslag bestond niet alleen uit regen. Op 8 januari lag in het zuiden van Limburg een dik pak sneeuw. Op de Vaalserberg viel er maar liefst 17 centimeter. Zaterdag 16 januari trok een gebied met sneeuw van zuidwest naar noordoost over het land en dat leverde mooie foto’s op. Mensen gingen overal naar buiten en genoten van de sneeuwpret. Op veel plaatsen lag een sneeuwdek van 2 tot 3 centimeter. De volgende ochtend ging het dooien vanuit het westen, maar in het oosten was het nog spekglad door ijzel.

Volledig scherm In Woerden werden complete sneeuwpoppen gebouwd. © Bas Krijgsman

Weinig zonnestralen

De mensen die houden van wat zonnestralen op het gezicht kwamen er bekaaid van af deze maand. Gemiddeld scheen de zon een kleine vijftig uur. Gebruikelijk is ruim 68 uur. Daarmee was januari somber. Er was overigens wel een duidelijke tweedeling in het land: in het noordwesten scheen de zon beduidend meer dan in het zuidoosten.

De maand begon dan ook niet met een winterzonnetje, maar met code oranje in de provincies Zuid-Holland en Utrecht door dichte mist. In de rest van het land gold code geel. Het was niet de enige keer dat code oranje werd afgekondigd, want op 9 januari gold de code voor gladheid als gevolg van ijzel. Alleen in Groningen, Zuid-Holland en de drie zuidelijke provincies bleef het bij code geel.

Hevige storm

Er werd in de ijsmaand vaak gewaarschuwd voor gladheid. De temperaturen lagen regelmatig dicht bij het vriespunt en door bevriezing van natte wegdelen en sneeuw kon het glad worden. Voor wind werd driemaal gewaarschuwd.

Op 21 januari trok storm Christoph langs ons land en veroorzaakte langs de kust zeer zware windstoten. In IJmuiden haalde de wind snelheden van 127 kilometer per uur en op de Houtribdijk werd een zeer zware windstoot van 121 kilometer per uur genoteerd. In het noordwesten was het korte tijd windkracht 9, maar tot een officiële storm kwam het niet.

Volledig scherm Omgevallen boom op auto in Arnhem door storm Christoph. © Roland Heitink/persbureau Heitink

Te ‘warm’ wordt te ‘koud’

Qua temperatuur gaat afgelopen maand de boeken in als een maand zonder al te grote afwijkingen. De gemiddelde temperatuur in De Bilt was met ongeveer 3,5 graden een tiende lager dan het nieuwe langjarig gemiddelde dat deze maand voor het eerst wordt uitgerekend over de periode 1991-2020. Daarmee komt januari 2021 uit op de 75ste plaats van koudste januarimaanden sinds het begin van de metingen in 1901.

Leuk detail: als we de oude gemiddelden nog zouden hanteren (periode 1981-2010) dan was januari iets te zacht geweest. Het oude januarigemiddelde was 3,1 graden.

En nu?

Van de kou zijn we aankomend weekend nog niet af: morgen verdwijnt de neerslag en koelt het af. ,,In de zuidelijke provincies kan in het eerste deel van de dag wat natte sneeuw vallen, die misschien plaatselijk voor een winterse verrassing zorgt. Ik sluit dan zelfs een paar ijsdagen niet uit met in de nachten matige tot misschien wel strenge vorst”, vertelt Raymond Klaassen van Weerplaza. Vanaf dinsdag wordt het weer een stuk zachter.

Zo wordt het woensdag een ‘typisch Hollandse winterdag’ met bewolking en af en toe wat regen. De temperatuur ligt tussen de 8 en 11 graden. En ook donderdag is het weer vrij zacht. Maar dat is van korte duur. Het blijft voorlopig wisselvallig met regen of een paar buien. Slechts af en toe breekt de zon door. De temperatuur lijkt richting het eerste weekend van februari weer wat te gaan zakken met in de nacht temperaturen rond het vriespunt. Daarmee lijkt de winter voorlopig nog niet voorbij.