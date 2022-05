Jan-Jaap deed 18 jaar geleden mee aan zeiltocht en is sindsdien vermist: ‘We hebben nog steeds hoop’

Jan-Jaap is nog prominent aanwezig in huize Toxopeus aan de Kralingseweg in Rotterdam. Op een enorme portretfoto aan de muur kijkt hij - op 17-jarige leeftijd - de huiskamer in. ,,We denken nog elke dag aan hem’’, zegt moeder Corry (70). ,,En het is fijn hem te zien’’, knikt ze met een hoofdbeweging naar de grote foto.