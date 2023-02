Jan-Henk reed al 880.000 kilometer met zijn auto: ‘Stilstaan is het slechtste dat er is voor een auto’

Steutel kocht zijn Volkswagen Passat Station TDI in 1998 bij garagebedrijf Van Strien in Goes. ,,Ik had gezien dat de TDI eraan kwam. Ik heb daar veel informatie over opgevraagd en het zag ernaar uit dat die auto's erg zuinig zouden worden. Toen ik hem zag, dacht ik: ‘dat wordt hem’. Volgens mij heb ik hem voor 61.000 gulden gekocht. En zuinig is hij, want ik rijd ongeveer 1 op 20.”