Jan en Jannie krijgen van wildvreemden wietolie en zakken met wiet

Zorgminister Bruins laat in een reactie op schriftelijke vragen van D66 weten dat er in Nederland genoeg wiet voor medicinale doeleinden wordt gekweekt. Thuis gekweekte wiet wordt volgens Bruins niet gecontroleerd op kwaliteit en medicinale wiet - te koop via de apotheek - wel.

Dat Bruins geen uitzondering wil maken noemt Jan van Raalte ‘teleurstellend’. ,,Dat is niet zo mooi. Ik ga geen wietolie bij een apotheek kopen. Die is van mindere kwaliteit en werkt niet bij Jannie.”

De politie haalde de twee planten van Jan en Jannie in hun tuin weg na een anonieme klacht over geuroverlast. Het houden van maximaal vijf wietplanten is in Nederland niet strafbaar, maar bij een klacht kan de politie wel ingrijpen.

Benefietavond

Na een heuse benefietavond vorige week hebben Jan en Jannie intussen meerdere potjes met wietolie en zelfs zakken met wiet van voor hen onbekende personen gekregen.

,,Dat was natuurlijk erg mooi. Veel mensen leven met ons mee”, zegt Jan. ,,Wat we hebben gekregen komt allemaal van wietplanten die deze mensen zelf hebben gekweekt, dus het is denk ik van goede kwaliteit. Met onze eigen wietolie konden we nog tot begin volgend jaar doen, nu kunnen we langer vooruit. Het is alleen niet genoeg voor twee jaar of langer.”

Bart Hissink organiseerde de benefietavond voor het echtpaar in zijn woonplaats Goor. Deze gemeente en de politie gedogen dat hij maximaal vijf wietplanten in de tuin heeft staan. ,,Met wat ze gekregen hebben, kunnen ze denk ik wel een jaar verder komen. Dit vangt hopelijk het gemis op van de planten die de politie heeft weggehaald.”

Publiciteit

Via Tweede Kamerleden probeert Hissink te zorgen dat er iets verandert. ,,Door de aandacht voor de zaak rond Jan en Jannie wil SGP-Kamerlid Roelof Bisschop met ons in gesprek. Ik ben al een paar jaar bezig om te zorgen dat meer gemeenten dit gedogen, maar het gaat niet zo snel. Ik hoor dagelijks soortgelijke verhalen, sinds Jan en Jannie in het nieuws zijn gekomen. Veel zieke mensen vertellen baat te hebben bij eigen gekweekte wiet, maar willen niet in de publiciteit komen omdat ze bang zijn de wietplanten te verliezen of misschien wel hun baan kwijt te raken.”

