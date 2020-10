Jan (78) en Kitty (72) oog in oog met gemaskerde overvallers: ‘Ik ben geen angsthaas’

Het is vroeg in de ochtend, rond 6.15 uur wanneer Jan Schuurmans in pyjama in zijn woonkamer aan de Scheepstal, in het buitengebied van Helmond, een kopje koffie drinkt. Zijn vrouw Kitty (72) ligt dan nog in bed. Ineens hoort zij geschreeuw beneden. ,,Kitty, Kitty, Kitty”, schreeuwt haar man. Ze denkt dan nog dat hij is gevallen, want hij is wat slechter ter been.