Jan (71) vindt 50 jaar oud geboortekaartje op de deurmat, maar wie is toch baby Ingrid?

'Aderlating' Na grote imagoscha­de door arrestatie Van Eerd trekt Jumbo zich terug uit motorsport

Supermarktbedrijf Jumbo gaat afscheid nemen van de motorsport, en houdt sponsoring van de autosport kritisch tegen het licht. Door sponsoring van motorsportteams kwam het bedrijf vorig jaar in opspraak. De teruggetreden Frits van Eerd werd opgepakt in een witwaszaak, die onder meer draait om sponsorcontracten in de motorsport.

3 januari