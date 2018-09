Jager Gert achtervolgde mannen met lange gewaden: 'Ze schoten niet met zwaar kaliber'

Gert (zijn achternaam is bij de redactie bekend) is een van de twee jagers die in het bosgebied Vuursteenberg bij Hattemerbroek in beheer heeft. Net na twaalven zaterdagmiddag belde zijn collega: ,,Hij had twee mannen met lange gewaden en een Marokkaans uiterlijk zien schieten en wilde ze achtervolgen. Maar bij de slagboom aan de Keizersweg belde hij mij, omdat hij niet verder kon met zijn auto."

Gert sprong in zijn auto en hield telefonisch contact met zijn collega, of zoals hij het noemt mede-combinant: ,,'Het is die witte' zei hij toen ik eraan kwam rijden. Ik ben er achteraan gereden, tot aan het Vijzelpad in Hattem." Na zo'n drie kilometer gaf Gert de achtervolging op. ,,Ik heb foto's gemaakt en het kenteken was al door voorbijgangers genoteerd. Wat kon ik verder doen?"

Aanslag

Ook Gert heeft de afgelopen week de beelden gezien van de invallen en arrestaties van zeven mannen die een aanslag op een evenement in Nederland beraamden. Dus toen hij terugreed en op het viaduct over de A50 de andere man zag lopen, reed hij door richting de agent die verderop stond. ,,Maar die ging er ook niet meteen op af en deed eerst een kogelvrij vest aan."

Volledig scherm Met getrokken wapens gaan medewerkers van het arrestatieteam van de politie de woning binnen. © Stefan Verkerk

Vervolgens verdween de man in de bossen. Waar de collega van Gert hem dus even daarvoor had zien en horen schieten. ,,Mijn collega was zijn voerronde aan het doen. Bij een van de voerplekken werd op een doel geschoten. Je kan dat perceel van drie kanten benaderen en hij kwam van een kant die ze niet verwachtten. Toen hij op twee meter afstand was, werd langs hem heen geschoten."

Lange gewaden

Volgens zijn collega ging het om twee mannen met lange gewaden en een Marokkaans uiterlijk, vertelt Gert twee uur nadien in het bos. Hij is net weer door de politie opgeroepen om tekst en uitleg te geven. Ondertussen zijn agenten met honden op zoek naar sporen en komen er af en toe nog wandelaars en fietsers achter de afzetting tevoorschijn.

Volgens jager Gert schoten de mannen met een licht kaliber. ,,Wij hebben een schietachtergrond en herkennen dat. Als je een schot hoort, weer je wat voor kaliber het is. Dit was niet een zwaar kaliber. Het waren geen zware patronen."

Er wordt nog onderzoek gedaan naar het incident waarbij een schot of knal was gehoord in het bos. De politie heeft onder meer met een helikopter gezocht, in het bos werd niemand gevonden. De politie benadrukte dat er geen aanwijzingen zijn dat er iemand is beschoten, wel is er mogelijk geschoten. De politie heeft inmiddels twee personen aangehouden na het schietincident bij Hattem en Wezep.