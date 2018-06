Jager (72) omgekomen na schietincident met collega

Ratten­plaag in Almelose straat: 65 in één huis in half jaar tijd

11:30 Bewoners aan de Marquette in de Almelose wijk de Schelfhorst worden gek van de ratten die het op hun woningen hebben voorzien. Bij een van de huizen, die momenteel wordt verbouwd, werd gisteren de 65ste rat in een half jaar tijd uit een val in de kruipruimte gehaald.