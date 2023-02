Jacko (52) werd voor gek verklaard, nu profiteert hij volop van investering: ‘We konden het zien aankomen’

Vermiste Jack Russel Dolly maand na verdwij­ning dood teruggevon­den op eigen terrein

Dolly, de Jack Russel die eind december vermist raakte in het Veerse bos en waar twee weken lang allerlei zoekacties voor op touw werden gezet is dood teruggevonden. Waarschijnlijk is het dier verdronken in water op eigen terrein.

30 januari