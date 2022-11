Jacinta kreeg boete toen ze op weg was naar doodzieke dochter: ‘Heb haar niet meer levend gezien’

Vrouw rijdt te hard op weg naar haar stervende dochter en krijgt boete: rechter toont genade

Te hard rijden mag niet, maar een automobiliste had vorig jaar alle reden om zich te haasten: haar dochter lag op sterven. Onderweg werd ze geflitst. De vrouw tekende bezwaar aan, maar het Openbaar Ministerie was onverbiddelijk. Een rechter heeft nu, anderhalf jaar later, meer begrip getoond.

26 oktober