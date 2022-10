Jacht op Tesla-spiegels: dieven slaan minstens vijftien keer toe in Amsterdam

Rechtbank gaat over eis van OM heen: 18 jaar cel en tbs met dwangver­ple­ging voor doodsteken Shella

Rotterdammer Garland van der K. handelde niet in een opwelling toen hij zijn ex-partner Shella met tientallen messteken om het leven bracht. Hij wist waar hij mee bezig was en ging er zelfs mee door, nadat het zoontje van de vrouw had geprobeerd hem van zijn moeder af te trekken. En dat is moord, oordeelt de rechtbank. Die komt daarom met een zwaardere straf dan was geëist. Geen 12, maar 18 jaar gevangenis. Met tbs en dwangverpleging.

