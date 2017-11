Jacht op kattenhater die zeker 17 katten liet verdwijnen

Katteneigenaren in het Gelderse Wamel zijn radeloos. De afgelopen twee jaar zijn in het dorp zeker zeventien katten spoorloos verdwenen. Twee van de baasjes zetten inmiddels alles in het werk om als Team Minoes het raadsel op te lossen. Het dorp vreest voor een kattenhater.

Miranda Budde en Linda van Ingen zijn ieder een kat kwijt. Zij sloegen de handen ineen, in de hoop antwoorden te vinden. Budde: ,,Afgelopen week zijn er drie katten aangereden op precies dezelfde plek op de Van Heemstraweg, en dat was met zo veel geweld dat zelfs de chip niet meer te lezen was.’’ Naast 'Team Minoes' is de Facebookgroep 'Wamelse Wijk Bewaking' alert: bewoners helpen met zoeken en geven tips.

Kerngezond

De vermiste huisdieren zijn volgens Budde kerngezond. ,,Dat maakt de situatie extra vreemd. Onze Macho kwam elke avond thuis, was nooit ver als we hem riepen. Iets is niet pluis in Wamel.’’

Ze is er kapot van. ,,Ik sta ermee op en ik ga ermee naar naar bed. Het blijft knagen. Ook als hij dood is wil ik hem gewoon hier hebben. Straks ligt-ie ergens in een kliko, dat doet me heel veel verdriet. Maar het maakt me ook razend.’’

Politie grijpt niet in



Over de hulp van de politie is Budde niet echt te spreken: ,,De wijkagent zei: 'Misschien moet u de kat binnen houden'. Terwijl Macho al weken weg was.’’



Politiewoordvoerder Frank Brouwer zegt hierover: ,,Het leek een opvallend aantal, maar dat was niet onderbouwd.’’ Het advies om de kat binnen te houden was niet de bedoeling, aldus Brouwer: ,,Daarmee creëer je onrust die niet nodig is.’’