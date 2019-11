Jacht op ‘foute’ deurverkopers: ‘Kap ermee, ga je gedragen’

video In de bungalow van Jos mogen geen Polen. Dus maakte hij er een sekshut van

23 november Poolse arbeidsmigranten mag hij er niet meer huisvesten, omdat het in strijd is met de regels. Om nog iets aan zijn verouderde, voor toeristen oninteressante bungalow in Reutum te verdienen, heeft Jos Wolthuis er daarom maar een sekshuis van gemaakt. Te huur voor partnerruil of een orgie, bijvoorbeeld. Maar daar is niet iedereen even blij mee. „Niemand wil toch zo’n hoerenkast aan de weg?”