Jacht op criminele dienstverleners leidt naar netwerk drugshandelaren

Quote Onderzoek naar financiële dienstver­le­ners leidt ons naar criminelen die we anders niet gepakt hadden Projectleider Opsporing , FIOD Zes personen uit Noord- en Zuid Holland, Utrecht en Flevoland zijn de afgelopen maanden aangehouden. Meer arrestaties worden niet uitgesloten, want het onderzoek is nog in volle gang. De FIOD heeft beslag gelegd op 450.000 euro aan contant geld en banktegoeden en voor meer dan een miljoen euro aan xtc, anabolen en geneesmiddelen in beslag genomen.



Hoofdverdachten zijn een 66-jarige man uit Hillegom en een 61-jarige man uit Hoek van Holland. Ze zijn de bestuurders van een bedrijf dat volgens de FIOD financiële diensten verleende aan minstens tien criminelen die handelden in onder andere drugs, wapens en anabole steroïden.

De twee zestigers regelden tal van zaken voor onderwereldfiguren. Zo boden ze constructies waardoor de criminelen in leaseauto’s reden die niet op hun naam stonden. Ook leverden ze spookwoningen waarin criminelen konden onderduiken en vervalsten ze werkgeversverklaringen, bankafschriften en loonstroken.

In enkele jaren tijd hebben de mannen 1,4 miljoen euro witgewassen, vermoedt de FIOD. Via een woud van bv’s werd jarenlang contant geld op bankrekeningen gestort, dat via verhullende constructies werd uitbetaald. Zo zorgden de mannen er zelfs voor dat criminelen die gedetineerd zaten geld op hun gevangenisrekening kregen.

Drugssmokkel

Eén van de spookwoningen, in Amsterdam, bleek te worden bewoond door een crimineel die tot 42 maanden celstraf was veroordeeld wegens drugssmokkel. Hij mocht het hoger beroep in zijn zaak in vrijheid afwachten. In de woning vonden rechercheurs echter een partij xtc en anabolen. De man zit nu weer vast.

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), onderdeel van de Belastingdienst, zet zich de afgelopen jaren extra in om criminele dienstverleners, oftewel facilitators, op te sporen. Die aanpak loont, zegt de projectleider opsporing van de FIOD, die niet met naam in de krant vermeld wil worden. ,,Het aanpakken van deze figuren en het volgen van hun financiële stromen leidt ons naar criminelen die we anders niet gepakt hadden.’’

Vuurwapens

Het onderzoek naar de zestigers begon via een witwasonderzoek in de regio Haarlemmermeer, waarbij de speurders uitkwamen bij drugs- en anabolenhandelaren. Eén van hen reed via een schimmige leaseconstructie in een splinternieuwe Volkswagen Passat, die was voorzien van een ingenieus ingebouwde ruimte om drugs en anabolen in te vervoeren.

Door de geldstromen te volgen, kwamen de FIOD en het Openbaar Ministerie in Noord Holland uit bij het bedrijf van de twee hoofdverdachten. De zestigers bleken een scala aan bv’s te hebben opgezet om geldstromen te verdoezelen. Ook regelden ze niet bestaande dienstverbanden om criminelen van ‘witte’ inkomsten te voorzien.

Via de criminele dienstverleners kwam de FIOD uit op een tiental criminelen. Zij worden verdacht van de handel in heroïne, cocaïne, xtc, softdrugs en wapens. Verschillende vuurwapens en munitie zijn in beslag genomen. Ook stuitte de onderzoekers op loodsen met anabole steroïden.

Duitse bedrijven

De FIOD richt zich steeds meer op de aanpak van criminele dienstverleners. Volgens onderzoeken gaan er bij witwassen en corruptie in Nederland per jaar minstens 20 tot 30 miljard euro om. Vaak lopen de financiële constructies van zogeheten facilitators via het buitenland. De FIOD werkt daarom samen met zusterdiensten in Groot Brittannië, de Verenigde Staten, Canada en Australië.