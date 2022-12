Jacht geopend op fout goud in Nederland: dubieuze raffinaderijen, koeriers en juweliers

Verdachte van ‘extreem en zinloos’ uitgaansge­weld op Mallorca blijft vast tot hoger beroep

Het voorarrest van een van de verdachten in de Mallorcazaak is verlengd in afwachting van het hoger beroep. De raadkamer van het gerechtshof in Leeuwarden besloot dinsdag het voorarrest van verdachte Kaan B. (20) met 120 dagen te verlengen en een schorsingsverzoek van zijn advocaat af te wijzen.

20 december