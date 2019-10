Jaarlijks worden tientallen mensen ziek door listeriabacterie

Matroos (57) van Nederlands schip overlijdt voor ogen collega’s in Britse haven: ‘Impact is enorm’

12:59 Bij een ernstig ongeluk in de haven van Ipswich in het oosten van Engeland is woensdag een matroos van een Nederlands containerschip om het leven gekomen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is onderweg voor een verkennend onderzoek, laat een woordvoerder weten.