Bij Fipronil, kunstgraskorrels en GenX in water staat heel Nederland op zijn achterste benen, maar voor één echte killer is nog veel te weinig aandacht: luchtvervuiling. Dat stelt Anne Knol van Milieudefensie in reactie op een nieuw rapport dat aantoont dat in de provincie Gelderland jaarlijks twee baby’s overlijden door vieze lucht.

Volgens Knol, die al jaren met het onderwerp bezig is, staat de pijnlijke Gelderse vaststelling niet op zichzelf. ,,Eén baby op de 1 miljoen inwoners overlijdt in Nederland door luchtvervuiling. In Gelderland wonen zo’n 2 miljoen inwoners, en dat betekent dus dat er twee baby’s door sterven. Voor heel Nederland, met z’n 17 miljoen inwoners, is dat gemiddeld 17 baby’s per jaar.” En dat is nog maar een stukje van het hele verhaal. ,,Jaarlijks sterven in Nederland zo'n 16.500 mensen vroegtijdig door vervuilde lucht.’’

Het zijn keiharde cijfers, maar die leiden nooit tot ophef. ,,Ik wil dingen niet één op één met elkaar vergelijken, maar ik verbaas me er als wetenschapper wel over dat er zo veel aandacht is voor een eierschandaal, maar nauwelijks voor de enorme gezondheidsschade door luchtvervuiling. Daarvan weten we - door jarenlang wetenschappelijk onderzoek - zéker dat er doden door vallen.’’

Haar verklaring voor de apathische houding: luchtverontreiniging is onzichtbaar. ,,Ik denk dat mensen pas bang worden voor iets als het tastbaar is, voelbaar, en dat is bij luchtvervuiling niet zo. Maar ik blijf het héél vreemd vinden. Moet je je voorstellen dat we zouden ontdekken dat er allerlei vieze stoffen in ons water zaten: dan zouden we ons toch doodschrikken? Bij lucht vinden wij dat met z’n allen blijkbaar niet zo erg.’’

Zwanger

Maar hoe stel je vast dat een baby ergens aan overlijdt waaraan hij nog nauwelijks is blootgesteld? Knol: ,,Dat begint bij de gezondheid van de vrouw die zwanger raakt. Uit recent onderzoek blijkt blootstelling aan vervuilde lucht nét zo slecht als roken, en roken is voor zwangeren natuurlijk al jaren not done. Moeders die in vervuilde gebieden wonen, kunnen kinderen krijgen met lager lichaamsgewicht en kinderen die meer kans hebben op ziekten aan het hart of vaatstelsel.’’

Net zo verbijsterend als het zuigelingensterftecijfer is volgens haar het risico voor volwassenen. ,,We weten uit onderzoek dat Nederlanders gemiddeld dertien maanden korter leven door slechte lucht. Wonen ze in een relatief sterk vervuild gebied, dan leven ze gemiddeld zelfs twintig maanden korter.’’ Vooral bewoners van de binnensteden van grote en middelgrote gemeenten zijn de sigaar; zeker als ze ook nog dicht bij snelwegen wonen of in de buurt van doorgaande wegen die tijdens de spits vaak dichtslibben.

Sluipmoordenaar

Knol hoopt dat de vier partijen die met elkaar over de nieuwe regering onderhandelen echt werk maken van de ‘sluipmoordenaar’. ,,Partijen als ChristenUnie en D66 maakten zich in het verleden gelukkig vaak druk over luchtverontreiniging, maar dat kan ik niet zeggen over CDA en VVD. Ik hoop dat ook zij de urgentie inzien.’’

Onlangs won Milieudefensie een rechtszaak over de Europese normen voor luchtvervuiling. Het Rijk moet nu op last van de rechter meer haast maken met de bestrijding van vieze lucht. Komende donderdag komt staatssecretaris Sharon Dijksma naar verwachting met een plan daarvoor.

En Milieudefensie is nog niet klaar. De organisatie spant in november nog een bodemprocedure tegen de staat aan om tot nóg strengere normen te komen. Knol: ,,Die Europese normen zijn nog te slap. We willen dat Nederland een stap extra zet.’’

Emissievrij

Noorwegen is een van de Europese landen die zich wel meer inspant. Zo verplicht Oslo zichzelf om in 2025 helemaal ‘emissievrij’ te zijn. Knol: ,,In Nederland zijn sommige gemeenten gelukkig ook fanatiek. Zo probeert Utrecht veel meer aan de uitstoot te doen dan het Rijk verplicht.’’

Waar is het in Nederland nog wel fris? Knol: ,,Dat is van oudsher Schiermonnikoog. Maar goed; we kunnen moeilijk met z’n allen naar dat kleine eiland verkassen.’’