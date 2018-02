Jaar kliniek geëist tegen bedreiger VVD-medewerker

Twitter verrast met omzetstijging en winst

14:43 Twitter heeft in het vierde kwartaal van 2017 voor het eerst in een jaar omzetgroei behaald. Daardoor boekte het technologieconcern bovendien zijn eerste echte winst sinds het naar de beurs ging in november 2013. Daarmee verrast het bedrijf analisten. Het aantal maandelijkse gebruikers (330 miljoen) bleef ongeveer gelijk.