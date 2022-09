Jaap (37) loopt al tien jaar lang op blote voeten: ‘Ik maak een uitzondering voor twee gelegenheden’

Vincent is eindelijk verlost na vier jaar malaise en dit blijkt de bron: ‘Wat heb ik een pijn gehad’

ENSCHEDE - Vier jaar lang wist Vincent Girjasink het bij momenten niet waar hij het moest zoeken van de pijn. Van alles geprobeerd, van alles onderzocht - niets hielp, niets werd gevonden. Totdat vorige week een ct-scan de boosdoener in het oog kreeg. Het ziekenhuis in Enschede vond de speld in de hooiberg: een graat die aan de wandel was gegaan.

8 september