Ivana Smit wilde beroemd worden, 'maar niet met haar dood'

PortretFotomodel Ivana Smit wordt vandaag gecremeerd. Haar dood op 7 december in Kuala Lumpur is met raadsels omgeven. Ivana was na een avondje stappen beland in het appartement van een Amerikaans zakenman en diens echtgenote. Daar viel zij vanaf het balkon op de twintigste verdieping naar beneden. Volgens de familie is er sprake van een misdrijf. Honderden familieleden, vrienden en bekenden woonden vanmiddag in Roermond haar uitvaartplechtigheid bij. Wie was deze jonge vrouw die werd geboren met een gouden lepel in de mond?

Ze was een nakomertje. Broer Randy was al 14 jaar toen Ivana Smit op 14 januari 1999 werd geboren. Moeder Karin en vader Marcel wilden eigenlijk geen kinderen meer nadat Randy op 4-jarige leeftijd nekkramp had gekregen en heel ziek was geworden. Ivana was een geschenk voor de familie.

Opa Hendrik - nu 78 jaar - werd de vaste oppas. Hendrik had zijn transportbedrijf overgedaan aan Marcel en Karin en had volop tijd. ,,Ivana noemde me zelfs papa. Ik heb haar echt moeten leren om opa tegen me te zeggen.’’ Het ging zo goed tussen de kleine Ivana en haar grootouders dat ze ook mee ging naar Maleisië, naar het eiland Penang waar Hendrik en zijn vrouw overwinterden. ,,Ik en mijn vrouw zijn geboren in Indonesië, dan wen je nooit aan de koude natte winters. Toen Ivana anderhalf was ging ze voor het eerst mee.’’

Volledig scherm Ivana Smit met haar opa. © Familie Smit

Het leven op Penang was goed, zo goed dat Ivana’s grootouders er bleven en Ivana ook. ,,Misschien klinkt dat gek, maar ze was niet bij vreemden he? We misten Ivana, maar wisten dat opa en oma de tijd voor haar hadden, die wij niet vrij konden maken,’’ zegt vader Marcel.

Opa Hendrik haalde met de opvoeding van kleindochter Ivana de tijd in die hij niet had toen zijn eigen zeven kinderen klein waren. ,,Ik ben van de oude stempel, dus zo’n opvoeding kreeg Ivana ook. Ik leerde Ivana ‘u’ te zeggen tegen mij en haar oma. Ze kreeg catechismusles en iedere dag hetzelfde ritueel: huiswerk maken en na het eten tandenpoetsen, bidden, een verhaaltje voorlezen en naar bed. Leuke dingen waren voor het weekend.’’

Opa en oma genoten van het getalenteerde, sociale meisje. ,,Op foto’s zie je al dat ze zo mooi mogelijk gaat zitten.’’ Ze mocht alles doen wat ze wilde. Gitaarles, pianoles, ballet, tae kwando, tientallen cursussen deed ze. Ivana bleek ook een talenwondertje. Al jong sprak ze Nederlands, Engels, Mandarijn, Maleisisch en twee Chinese dialecten. Op de internationale school kwam ze met kinderen uit heel de wereld in contact. ,,Ze hoefde niets. Ik bood het aan en zij mocht zeggen of ze het wilde.’’ Ivana was leergierig. Ze genoot ervan als ze op een podium stond. ,,Ivana zou geen kantoorbaan krijgen, maar een leven in de schijnwerpers. Dat was wel duidelijk,’’ zegt vader. Eén van de cursussen die opa voorstelde aan zijn knappe kleindochter was een schot in de roos: een opleiding catwalk. Ze was 12 jaar en liep over de planken of ze nooit anders had gedaan.

Ivana oogde heel haar leven ouder dan ze was. Een castingbureau wees haar af omdat ze nog maar 13 was, maar toen Ivana die toen al 1.70 was, binnenliep kreeg ze meteen een contract. ,,Haar meisjesdroom kwam uit: ze werd model. Van alles wat ze verdiende moest ze de helft van me sparen. Het overige mocht ze uitgeven,’’ zegt opa.

,,Opa, ik word wereldberoemd,’’ wist het kleine meisje toen al. Na Azië wilde ze Amerika veroveren, vertrouwde ze opa toe. Ze was verzot op junkfood van McDonalds maar kreeg toch het perfecte lichaam voor een fotomodel: beeldschoon, lang haar, 1.81 meter en 59 kilo. Vader Marcel: ,,Nu staat ze wereldwijd met haar glamourfoto’s in kranten en op websites. Journalisten uit New York, Duitsland, Singapore, China uit heel de wereld hebben gebeld. Als ik op ‘Ivana’ Google staat ze zelf nog boven Ivana Trump. Dit is wat ze wilde, maar niet zo. Niet omdat ze is vermoord, want dat het moord was is voor ons zeker.’’

Volledig scherm Ivana Smit op de poster van Topmodel 2018 © Famile Smit

7 december viel ze in Kuala Lumpur naakt van een balkon op de 20e verdieping. Ze was daar in het appartement van een Amerikaans echtpaar na een nacht stappen. De familie gelooft niet dat het een ongeluk was en laat zelf onderzoek doen.

Ivana had de Nederlandse nationaliteit, maar woonden bijna heel haar leven - 13 jaar lang - in Maleisië. Ze kwam in 2015 weer in Nederland wonen - of beter gezegd in het Belgische Peer waar haar ouders inmiddels woonden.

Ze leefde verder met de gouden lepel in haar mond. Vader Marcel: ,,Je kon geen ‘nee’ zeggen tegen haar. Ze pakte iedereen in met haar charme. Dan ging ik winkelen met haar en dan zei ze: dit is óók leuk en dan was ik 1200 euro aan merkkleding kwijt. Een Breitling aan haar pols. Een nieuwe MacBook van opa en oma. En toen ze 18 werd kreeg ze die BMW die ik haar had beloofd. Die auto was toch wat klein voor haar lange benen, vond ze. ‘Kun je hem niet omruilen voor een Audi Q3, pap?’ Dan pakte ze me vast en gaf me een zoen op mijn hoofd. En haar broer zei dan ook nog een keer: Kom op pa, ik betaal de helft van het prijsverschil.’’ Ivana’s zilveren Audi staat op de oprit te glimmen.

Volledig scherm Ivana Smit op de catwalk voor lingeriemerk Triumph. © Familie Smit Ze had snel Nederlandse en Belgische vrienden, maar raakte niet echt gewend in het koude vlakke land. ,,Ze deed het voor ons, voor haar ouders. Maandenlang zei ze: Papa, ik voel me hier echt niet thuis. Ze was een kind van Azië geworden. Ik zei: schat, boek een ticket en ga.’’

Quote Ivana pas op, hoe mooier je wordt, hoe groter het gevaar Moeder Karin Smit De 18-jarige pakte dit najaar de koffers en verhuisde naar Kuala Lumpur. Ze was volwassen zelfstandig en de grote merken in Azië kregen de lange Europese vrouw met de Oosterse trekken van haar Javaanse overgrootmoeder in het vizier. Ze liep over de catwalk voor lingeriemerk Triumph en showde de haute couture voor Chanel. Haar grote doorbraak was begonnen.

Moeder Karin belde haar dochter iedere ochtend om 7 uur via FaceTime. ,,Ze was bezorgd. En zei bijna dagelijks: ‘Ivana pas op, hoe mooier en aantrekkelijker je wordt, hoe groter het gevaar voor jou wordt.’ Ivana raakte er geïrriteerd door. ‘Mama, begin je weer? Ik weet dat heus wel.’ Mijn vrouw was bang dat er iets zou gebeuren, iets zoals nu gebeurd is.’’