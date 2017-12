Ivana Smit gecremeerd in Roermond, voor familie is de kous nog niet af

Fotomodel Ivana Smit is zaterdagochtend gecremeerd in Roermond, maar haar nabestaanden blijven achter vol met vragen. Het Nederlandse fotomodel overleed op 7 december nadat ze naakt van een balkon viel op de 20e verdieping van een appartementencomplex in Kuala Lumpur. Ze was daar bij een Amerikaans stel blijven slapen na een nacht stappen. Hoewel de Maleisische autoriteiten spreken van een ongeluk, gaat haar familie nu onafhankelijk onderzoek doen naar haar dood.