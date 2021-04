IT’er Carel (61) zei zijn baan vaarwel en is nu ‘fulltime’ klimaatactivist: ‘Ik schrok me te pletter’

In het buitengebied van Leusden, in het bijhuisje van een oude boerderij, zit Bast achter zijn laptop. Op zijn vest is het kenmerkende logo van Extinction Rebellion zichtbaar, achter hem hangt een groot bord. ‘Stop subsidies aan de fossiele industrie’, staat erop te lezen. Vorige week werd hij met dat bord op zak nog gearresteerd. ,,Dat is nu zo’n zes of zeven keer gebeurd in twee jaar tijd. De politie weet niet precies wat ze met ons aan moet en pakt ons op. Soms wordt er gesuggereerd dat het ernstig is wat we doen, maar dat is het helemaal niet.”