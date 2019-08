Isra is 18 jaar en 15 jaar officieel vermist: hun hoop is onverwoestbaar

‘Isra is een vrolijk meisje.’ Dat is de laatste boodschap die opa en oma Ger en Clary van der Burg uit Peize recent kregen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat was het. Isra schijnt een opleiding te hebben gedaan. Haar vader is enkele jaren geleden hertrouwd en woont ergens ‘in de omgeving van Tripoli’. Isra woont daar ook. Bij hem, bij haar moeders moordenaar. Isra leeft nog! Dat was dan het goede nieuws. Ze heeft de aanhoudende burgeroorlog in Libië tot dan toe doorstaan. Maar ook deze maand nog vielen er bommen bij Tripoli, ook zou IS daar nog actief zijn. Vanwege haar veiligheid maakt Buitenlandse Zaken niet bekend waar precies Isra woont in Libië.