Isabel (16) is naast scholier ook mantelzorger: ‘Soms best lastig, je wilt op onze leeftijd niet anders zijn’

Isabel Davelaar (16) uit Heteren is niet alleen scholier. Thuis zorgt ze geregeld voor haar gehandicapte broertje en jongere (5) zus. Op school vertelt ze over haar leven als mantelzorger. ,,En dat is best spannend. Het laatste wat je op onze leeftijd wilt, is anders zijn dan anderen.”