Isaac B., rechterhand crimineel Bolle Jos opgepakt in Turkije

Sociale media leggen lat hoog voor trouwerij: ‘Er is geen bruid die niet op Pinterest zit’

Uitnodigingen voor de ene na de andere bruiloft? Dat kan heel goed, want we zitten weer volop in het ‘trouwseizoen’. Wat weddingplanners opvalt: stellen worden steeds veeleisender. ,,Het moet eruit springen. We raken snel verveeld.”