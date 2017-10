Is het Halloween-weer vanavond ook zo griezelig?

live twitter Chimp Marria ontmoet na 13 jaar soortgenoot en is meteen verliefd

11:57 Maanden keken ze er bij Stichting AAP naar uit. Chimpansee Marria zou een andere aap ontmoeten. Marria leefde 13 jaar als mens in Portugal. Ze werd gered en leert nu hoe het is om aap te zien. De ontmoeting met chimp Sony is daar onderdeel van. Het is voor de állereerste keer dat Marria een andere aap in levende lijven gaat ontmoeten. De ontmoeting was vandaag voor de pers live te volgen op groot scherm bij AAP in Almere.