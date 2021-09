Is het de koekslinger of toch het tompoucebord? Dit is de winnaar van de Hema Design Contest

De winnaars van de Hema Design Contest zijn bekendgemaakt. Zowel een jury als het publiek kon kiezen uit tien originele ontwerpen, uitgekozen uit 250 inzendingen. Het HeyMe-fotodeelsysteem en het herpakpapier zijn in de prijzen gevallen. De eerste ligt binnenkort in de winkels.

Tijdens de 31ste editie van de designwedstrijd mocht de Hema 95 kaarsjes uitblazen, en dus werd er gekozen voor het thema ‘duurzaam feest’. ,,We organiseren de wedstrijd om jonge designers de kans te geven om ervaring op te doen in de ontwikkeling van design tot product”, vertelt Frederike van Urk, woordvoerder van de Hema. ,,De winnaar wordt meegenomen in het hele proces en dat is ontzettend waardevol.”

Volledig scherm Tekening van herpakpapier van Susanna Osinga, de winnaar van de publieksprijs. Dit herbruikbare inpakpapier zou papierverspilling tegen kunnen gaan. © Hema

Uit wel 250 inzendingen van ‘studenten, aankomend designtalent en andere geïnteresseerden’ werden tien inzendingen gekozen die het beste passen bij de visie van de warenhuisketen. ,,Onze juryleden kijken allemaal met hun eigen expertise naar de producten. Is het product haalbaar? Past het bij het huidige beeld van de Hema? Zitten onze klanten erop te wachten?” Dit jaar waren er onder andere ideeën voor een koekslinger, een tompoucebord, en een dubbelzijdige onderzetter.

De winnaars dit jaar zijn Yvonne Bruin met HeyMe (juryprijs) en Susanna Osinga met het herpakpapier (publieksprijs). Beiden winnen een bedrag van 2500 euro. Het fotodeelsysteem HeyMe wordt verder ontwikkeld en komt uiteindelijk terecht in de winkels van Hema. Yvonne Bruin, een 22-jarige student Industrieel Ontwerp uit Alkmaar, krijgt een actieve rol bij de ontwikkeling van het nieuwe design, en wordt internationaal erkend via alle Hema-kanalen.

Volledig scherm Tekening van het 'HeyMe’-systeem van Yvonne Bruin, de winnaar van de juryprijs. Met een QR-code op de sleutelhanger zou je met gemak foto's kunnen delen met anderen. © Hema

HeyMe

,,Ik kan eigenlijk nog niet geloven dat ik heb gewonnen”, lacht Bruin. Als fotoliefhebber vond ze het vervelend nooit foto's te hebben waar ze zelf op staat, want ze maakt ze zelf. Ze heeft een fotodeelsysteem ontworpen waarmee vrienden via een sleutelhanger kunnen inloggen in een cloud om foto's van een evenement met elkaar te delen. Dit systeem staat in contact met de printservice van de Hema waardoor je gelijk foto's of cadeaus kan laten afdrukken.

Jurylid Wilme Veldman vertelt dat HeyMe er meteen uit sprong. ,,Het is een ontzettend innovatieve uitwerking van het thema. Het is verbindend, en we denken dat de Hemaklant zich zeker zal herkennen in het probleem.” Bruin gaat nu in samenwerking met de Hema haar idee uitwerken tot een daadwerkelijk product. Hoe het er precies uit komt te zien, kunnen ze nog niet zeggen.

