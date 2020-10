Is de vermiste Arne toch bij omstreden sekte gegaan? ‘Hij was veel bezig met Bijbelteksten’

In diverse gepubliceerde open brieven smeekte Arnes moeder haar zoon alsjeblieft een teken van leven te geven. ,,Na die transactie bij de geldautomaat in Goch hebben we niets meer van hem vernomen”, zegt een woordvoerder van het recherchebureau.



Zijn moeder sloot in 2017 niet uit dat Arne lid was geworden van de Orde der Transformanten. ,,Arne was veel bezig met Bijbelteksten en zonderde zich vaak af”, zei zij in 2017 in het SBS-televisieprogramma Team Vermissingen.



Na al die jaren van hoop en vrees laat de familie nu weten eerst af te willen wachten of het Duitse onderzoek ook echt iets oplevert over Arnes verdwijning.