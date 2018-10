Is Amsterdam een jaar na dood Van der Laan nog steeds 'die lieve stad'?

In de wijk waar Van der Laan lang woonde, worden de woorden volgend jaar vereeuwigd in een kunstwerk. Zou het helpen? Initiatiefnemer Liesbeth de Looper: ,,Elke dag zien we opnieuw hoe onverdraagzaam mensen kunnen zijn."



De 24-jarige Caesar Bast, vorig jaar verantwoordelijk voor de emotionele applausbijeenkomst voor de deur van de ambtswoning van de brugemeester: ,,Van der Laan was een échte vader: een warme en barmhartige man, die je ook kon berispen als dat nodig was."



Amsterdammers hebben de neiging hun burgemeesters snel en alomvattend in de armen te sluiten. Maar net zo snel lijken ze hen weer vergeten - inclusief de goedbedoelde adviezen aan de achterblijvers. Waart de geest van Van der Laan nog wel rond in de stad? En zo ja: waar dan?



Erfenis

Dat er al snel niet meer over je wordt gepraat, is volstrekt logisch, zegt Van der Laans voorganger Job Cohen. ,,Tenzij je opvolger er niets van bakt. Dan zeggen ze: 'Was de vorige er nog maar.' Maar dat ze niet meer over je schrijven, wil niet zeggen dat niemand zich je herinnert. Ik word op straat nog elke dag aangesproken als burgemeester."

,,Wat is je erfenis?" vroeg Janine Abbring in het programma Zomergasten aan Van der Laan, enkele maanden voordat hij bezweek aan de ziekte die hem had getroffen. ,,Wat hoop je dat die erfenis is in Amsterdam?" ,,Dat het de lieve stad blijft die het is", zei Van der Laan.



,,Een mooie, poëtische zwanenzang van een man die wist dat hij doodging", zegt politiek analist Felix Rottenberg. ,,Maar zijn erfenis? Laten we eerlijk zijn: in Amsterdam zijn we helemaal niet lief voor elkaar. In Amsterdam schelden we elkaar uit en daar liep hij zelf regelmatig in voor."



Te vroeg

De duiders en de volgers zijn het over één ding gloeiend eens: het is nog veel te vroeg om vast te stellen wat de blijvende betekenis is van Eberhard van der Laan voor de stad. Over tien jaar misschien. En dan nog.



Zo gaat dat met bestuurders, zegt historicus Geert Mak, die goed bevriend was met Van der Laan. ,,Eerst is er de emotie, dan zakt heel snel de herinnering weg en pas jaren later komt de werkelijke betekenis van iemand naar boven. Kijk naar Job Cohen: we beginnen ons nu te realiseren hoeveel ellende de stad bespaard is gebleven dankzij de verguisde kopjes thee die hij heeft gedronken."



Maar toch, een kleine poging. Mak: ,,Van der Laan was een klassieke, heel benaderbare burgervader. Hij zal bezinken als iemand die heel erg van ons was, een Amsterdammer. Ook vanwege die laatste maanden waarin hij zo zichtbaar ziek was. Dat riep bij mensen een gevoel van eenheid op, een collectieve emotie: we bestaan nog als stad en als menselijke eenheid."



Grote bek

Iets prozaïscher geformuleerd door politiek strateeg Kaj Leers: ,,Van der Laan heeft de stad de grote bek teruggegeven die hij zelf ook had."

Volledig scherm Burgemeester Van der Laan met koning Willem-Alexander in De Jordaan in 2017 © ANP

Volledig scherm Burgemeester Eberhard Van der Laan tijdens de botenparade van Gay Pride 2016 © ANP

Hij was, aldus Rottenberg, een man die veel ruimte innam. Daar kunnen ze op het stadhuis over meepraten. Begin dit jaar stelde een onderzoekscommissie van de gemeente nog vast: 'Ervaren werd dat Van der Laan weinig geduld had en er slecht tegen kon als mensen naar zijn mening uitvluchten verzonnen.' En: 'Ervaren werd dat de burgemeester verwachtte dat de organisatie de zaken die belangrijk waren regelde, linksom of rechtsom.'



Rommel

Kortom, waar gehakt wordt, vallen spaanders. Resultaten boven regels en procedures. Een jaar na dato is nog steeds niet alle rommel opgeruimd. Maar de Amsterdam ArenA heet nu toch maar mooi Johan Cruijff ArenA en in de stad zeurt niemand meer over de vraag door welke Piet Sinterklaas moet worden begeleid.



Wat beklijft? ,,Hij heeft gezien dat de stad aan het kantelen is", zegt Geert Mak. ,,Hij had een scherp oog voor de groeistuip waarin Amsterdam momenteel verkeert. Terwijl je soms de gedachte bekroop dat de wethouders in Heemstede waren gaan wonen, zag hij dat het helemaal uit de hand liep met het toerisme in de binnenstad."



,,Hij vond: als we daar niets aan doen, als we niets doen aan de huizenprijzen, Airbnb, het verlies van buurtwinkels en de wegtrekkende gezinnen gaan we ten onder aan ons eigen succes. Een goede kans dat dat is wat blijft hangen in de herinnering aan Van der Laan."