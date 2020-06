Iraniërs vrezen voor hun veiligheid na steekpartij in Leeuwarden

LIVE | Italiaanse arts: virus is minder dodelijk en sterft uit, BN’ers vrezen sluiting bioscoop

10:26 Terwijl in Nederland het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen, is gedaald naar minder dan 300, lopen de besmettingen in andere delen van de wereld nog steeds op. In Brazilië nadert het dodental de 50.000. En in de VS houdt president Donald Trump zijn eerste campagnerally sinds de lockdown. Zes campagnemedewerkers bleken besmet te zijn. Ook vandaag houden we je in ons blog op de hoogte van het laatste coronanieuws. Lees hier het oude liveblog terug.