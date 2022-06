Inzittenden van gecrasht vliegtuigje in Rotterdam waren vader en zoon

In het vliegtuigje dat zondagmiddag in het Calandkanaal bij Rotterdam neerstortte, zaten een vader en een zoon uit Noorwegen. Dat meldt de Noorse politie aan de media aldaar.

Tot vandaag was niet bekend wat de relatie was tussen de twee inzittenden. Vanochtend meldde Cathrine Melau, de politieadvocaat in het Noorse Bergen, dat het gaat om een vader en zoon. Ze zouden allebei uit Bergen komen. De Nederlandse politie zoekt nog steeds naar de twee inzittenden van het vliegtuigje.

Frode Nilsen, woordvoerder namens alle scholen in het Noorse Bergen, bevestigde gisteren tegenover het AD dat één van de vermiste inzittenden een Noorse leerling is van de middelbare school Storetveit.

Enorme impact

Eli Sture Handeland, directeur van Storetveit, wilde verder geen details over de identiteit van het jongste slachtoffer delen, maar meldde wel dat alle 420 leerlingen tussen de 13 en 16 jaar oud zijn.

De school hield dinsdagavond een bijeenkomst voor leerlingen en docenten. Want de impact van de gebeurtenissen is enorm, zei de geëmotioneerde directeur: ,,Het is een grote schok. De school is open voor alle leerlingen die naar school willen, al blijven de meesten liever bij hun ouders.”

De Noorse politie heeft van Nederlandse autoriteiten het verzoek gekregen om naasten van de slachtoffers te informeren.

Om 16.47 uur nog contact

Het vliegtuigje stortte zondagmiddag neer in het Calandkanaal bij Rotterdam. De politie sluit uit dat ze nog in leven zijn.

Noorse media melden dat het vliegtuigje zondagochtend vanaf de luchthaven Bergen Flesland was vertrokken. Volgens een zegsman van de Luchtverkeersleiding Nederland had het toestel later die dag om 16.47 uur contact met de verkeerstoren op Groningen Airport Eelde. Daarna stortte het om vooralsnog onduidelijke redenen neer.

