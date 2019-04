Inzittenden uit bij Hilversum in boom gevlogen vliegtuigje gehaald

Ze hebben geen ernstige verwondingen en zijn goed aanspreekbaar. De mannen, naar verluidt een vlieginstructeur en zijn leerling, worden nagekeken door ambulancepersoneel. Ook zijn ze ‘ontsmet’, want ze zaten onder de kerosine. Dat was vanwege het brandgevaar een ‘complicerende factor’ bij de toch al ingewikkelde reddingsoperatie. Het bleek lastig om de reddingsvoertuigen, een aantal hoogwerkers, op de plek van het ongeluk te krijgen omdat er veel bomen staan. Hulpdiensten waren massaal uitgerukt onder meer met een traumahelikopter.



Rond 12.50 uur kwam het éénmotorige vliegtuigje, een TL Ultralight TL-3000 Sirius, neer in de bomen bij de Korporaal Van Oudheusdenkazerne. Het is nog niet duidelijk hoe het toestel daar belandde, mogelijk was er sprake van motorproblemen. Hoe het vliegtuig uit de boom moet worden gehaald, is nog onbekend.



De Hilversumse Sandra Scholten liep aan het begin van de middag met honden van haar uitlaatservice op een weg bij de kazerne. Ze zag een vliegtuigje opstijgen, zoals wel vaker op die plek. ,,Maar het vliegtuig stotterde, pruttelde. Dat viel op. Ik zag ‘m keren en langzaam dalen. Ik dacht: dit gaat niet goed. Hij verdween achter de bomen. Een paar seconden later hoorde ik een harde, doffe klap.”