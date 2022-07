Inwonersaantal Nederland bijzonder sterk gestegen in eerste helft 2022, vooral door immigratie

Jan (73) vond het best stil in huis nadat zijn vrouw was overleden, nu vangt hij vluchtelin­gen op: ‘Stikgezel­lig’

Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, stond een heel klein dorp in Nederland dírect op om te helpen. Meer dan honderd vluchtelingen werden in mum van tijd opgevangen, allemaal bij mensen thuis. Zonder hulp van de overheid. Weduwnaar Jan Bouter (73) bood Lisa, Ina en Sasha een warm thuis. ,,Toen mijn vrouw overleed was het soms best stil in huis. Nu is het stikgezellig.”

24 juli