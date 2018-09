Inwoners Oss massaal bij rampplek: 'Geef je kinderen een dikke knuffel'

Aangeslagen Ossenaren brengen de bloemen en knuffelbeesten zo dicht mogelijk naar de plek des onheils toe. Mensen steken kaarsjes aan en geven elkaar knuffels. Er zijn inmiddels vele honderden treurende mensen op de rampplek aanwezig.

De burgemeester van Oss, Wobine Buijs, hield een korte toespraak. Ze loofde daarin de 'veerkracht van Oss'. ,,Dit is een dag waarop we alle tegenstellingen vergeten en elkaar steunen''.

,,Iedereen heeft wel een nichtje of een vriendin die betrokken is'', aldus de burgemeester even later in gesprek met het Brabants Dagblad. ,,Er zijn geen woorden voor dit leed. Het enige dat je kan doen is samen huilen en het leven vieren. Geef je kinderen nog eens een hele dikke knuffel in de tijd die je hebt.''

Volledig scherm Burgemeester Wobine Buijs (midden met bril) in gesprek met inwoners. © Roy van der Lee/BD

Witte bloemen

De 21-jarige Aron van Uden legde witte bloemen neer. ,,Ik werd vanochtend wakker, ik woon hier vijfhonderd meter vandaan, en hoorde het nieuws. Pas wat later besefte ik hoe verschrikkelijk het was wat er gebeurd is. Ik werd getriggerd hier naartoe te komen, ben een bloemetje gaan halen om het neer te leggen."

Aron is zelf geen vader. ,,Ik weet niet wat het is om drie kinderen te hebben maar dit is hartverscheurend."

Volledig scherm De Osse gemeenteraad houdt voorafgaand aan de raadsvergadering een minuut stilte. © Roy van der Lee/BD

De Osse gemeenteraad, die donderdagavond vergadert, ging eerst gezamenlijk naar de spoorwegovergang. De raadsvergadering zou om 19.30 uur beginnen, maar dat is uitgesteld naar 20.30 uur.

Ook NS-topman Roger van Boxtel is aanwezig in Oss. Uit respect voor alle betrokkenen zullen er overigens geen vertegenwoordigers van NS verschijnen in talkshows. Dat laat Bartho Boer, hoofd communicatie van de NS, weten op Twitter. ,,Eerst tijd en ruimte om dit verdriet een plek te geven.''

Vier kinderen

Bij het ongeval op een bewaakte spoorwegovergang in Oss, waarbij een bakfiets van een kinderdagverblijf was betrokken, kwamen vanochtend vier kinderen om het leven. De vier overleden kinderen waren 4, 4, 6 en 8 jaar oud. Twee van de overleden kinderen zijn zusjes.

Hun oudere zus, een kind van 11 jaar, is zwaargewond geraakt. De leidster van het kinderdagverblijf is een vrouw van 32. Ook zij raakte zwaargewond. De kinderen kwamen allemaal uit Oss, de begeleidster uit Heesch.

De toestand van de gewonden is nog altijd zorgwekkend, zegt de politie.

Volledig scherm Bewoners leggen massaal bloemen en knuffels neer bij de rampplek in Oss. © Tom Vos/BD

