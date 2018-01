Inwoner stad betaalt hoogste contributie voor sportclub

Het verschil is het grootst bij tennisverenigingen: die vragen gemiddeld 50 procent minder contributie in niet-stedelijke gebieden. Een hockeyclub is het duurst. De monitor brengt de contributies van sportverenigingen en de toegangsprijzen van zwembaden en ijsbanen in Nederland in kaart. Het gaat om de gegevens van 2750 verenigingen in zes verschillende sporten (voetbal, tennis, hockey, atletiek, volleybal en handbal) en de entreegelden van 131 zwembaden en 22 ijsbanen.