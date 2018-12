Invallen bij Jehova's in onderzoek naar seksueel misbruik

De invallen vonden plaats op 19 november. De politie zocht naar dossiers die van belang zijn in het onderzoek naar diverse zaken van seksueel misbruik door (oud)leden van de geloofsgemeenschap. Naast een doorzoeking in het hoofdkantoor is er ook in vier woningen en in twee kerken van de geloofsgemeenschap gezocht. Dat laat het Openbaar Ministerie (OM) weten.