Intocht van Sinterklaas: voor klein én groot een spannende dag

Annie uit Eindhoven: Ik stop ermee als ik roetveeg­piet moet worden

7:38 Roetveegpiet worden? Annie Rijken peinst er niet over. ,,Zwarte Piet is een kindervriend. Wat is daar op tegen? Voor wie zouden we onze traditie moeten veranderen? Volgens mij is de groep die dat wil erg klein.”