Interpol ziet vader van ontvoerde Insiya niet langer meer als kidnapper

De internationale opsporingdienst Interpol heeft Shehzad Hemani, de vader van de in 2016 ontvoerde peuter Insiya, van de lijst gezochte personen afgehaald. Interpol ziet de zaak tussen de in India wonende Shehzad en zijn in Nederland wonende ex Nadia Rashid als privé-aangelegenheid. Dat bevestigt Hemani's advocaat Gerard Spong.

In de praktijk betekent dit dat Shehzad Hemani van Interpol weer vrij mag rondreizen. Toch moet hij daarmee uitkijken. In Nederland wordt hij wél nog steeds gezocht voor ontvoering. Dus als Shehzad zich in bijvoorbeeld Duitsland laat zien, kan hij op verzoek van de Nederlandse autoriteiten toch opgepakt worden. ,,Maar dan moet Nederland wel weten dat hij daar is,'' aldus Spong.

Oma

De beslissing van Interpol is de tweede morele opsteker voor de steenrijke zakenman Shehzad Hemani. Hij liet in september 2016 zijn toen 2-jarige dochtertje kindnappen. Zij was op dat moment bij haar oma in Amsterdam. Moeder Nadia Rashid had een scheiding met Shehzad aangevraagd. Shehzad Hemani kreeg het voor elkaar Insiya naar India te laten brengen. Daar is ze nu bij haar vader.

Nederland vervolgt Hemani en zeven handlangers voor de kidnap. Toch maakte het gerechtshof onlangs een besluit van de rechtbank ongedaan dat Insiya terug naar Nederland moet. Omdat, aldus het gerechtshof, de voogdijzaak voor de Indiase rechter moet worden uitgevochten. Het gezin woonde voor de scheiding vooral in India.