Interpol gevraagd dood fotomodel Ivana Smit (18) te onderzoeken

In het bloed van Ivana en de Amerikanen is alcohol, xtc en amfetamine aangetroffen. ,,Dat zijn geen drugs waarvan je gaat slapen’’, zegt Ivana’s oom Fred Agenjo. Hij en zijn vrouw hebben vanuit Nederland de ambassade ingeschakeld om zo Interpol erbij te halen. ,,Er zijn zoveel vragen. Haar kleding is gevonden, maar haar schoenen en onderbroek niet. De politie bekijkt haar mobiele telefoons niet. De politie wil niet zeggen of de drugs zijn ingenomen toen ze nog leefde. De politie wil ook niet zeggen of er sporen van geslachtsgemeenschap zijn gevonden. Wij willen een volwaardig onderzoek. Als het toch een ongeluk was, of onbezonnenheid van Ivana dan kunnen we daarmee leven. Maar niet als dit het werk is van een gladjakker die haar drugs toedient en hier zijn kicks van krijgt.’’



De Amerikaan is steenrijk én heel invloedrijk, vreest de familie. Misschien is de 45-jarige multimiljonair die in cryptocurrency handelt zelfs machtig genoeg om het politieonderzoek naar zijn hand te zetten. Hij kende Ivana. Althans, hij volgde haar via Facebook, waar de knappe, jonge vrouw veel bikinifoto's op haar tijdlijn plaatste.



De Nederlandse Ivana woonde sinds kort weer in Maleisië, het land waar ze opgroeide bij haar grootouders. Het leven bij haar vader en moeder, net over de grens in het koude Vlaamse Peer, was niet het hare. Ze keerde terug naar Azië om haar geluk als model te beproeven. Ze was succesvol en liep modeshows voor Chanel en Triumph. Op 20 december zou ze naar huis komen om Kerstmis met haar familie te vieren. ,,Wij willen gerechtigheid’’, zegt haar vader.