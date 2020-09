Internisten: patiënten liggen korter in ziekenhuis en lijken minder ziek

LIVE | HEMA weigert klanten zonder mondkapje niet, ruim miljoen doden door corona

9:54 Het aantal mensen dat wereldwijd is overleden als gevolg van het coronavirus, is de grens van een miljoen gepasseerd. Dat blijkt uit een telling van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore. Het virus dook eind vorig jaar op in China en verspreidde zich vervolgens over de wereld. Eind juni waren een half miljoen mensen gestorven door Covid-19 en medio augustus driekwart miljoen. Lees in dit liveblog alles over het coronavirus. Ontwikkelingen van de afgelopen dagen staan hier.